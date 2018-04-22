«Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха».

Болельщики "Зенита" подготовили перфоманс к матчу 27-го тура чемпионата России против «Арсенала». На одной трибуне фанаты выложили надпись, используя текст из песни группы «Ленинград» — «Винни-Пух и все-все-все»: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха». Трансляция матча «Арсенал» — «Зенит» Баннер болельщиков «Зенита» для Дзюбы. Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха. pic.twitter.com/8ZatmHgayt — Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.