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«Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха».
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«Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха». 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Болельщики "Зенита" подготовили перфоманс к матчу 27-го тура чемпионата России против «Арсенала». На одной трибуне фанаты выложили надпись, используя текст из песни группы «Ленинград» — «Винни-Пух и все-все-все»: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха».
Трансляция матча «Арсенал» — «Зенит»
Баннер болельщиков «Зенита» для Дзюбы. Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха. pic.twitter.com/8ZatmHgayt
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
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