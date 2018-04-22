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Ташаев: много забиваю благодаря доверию Хохлова, для меня это главное
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Ташаев: много забиваю благодаря доверию Хохлова, для меня это главное 

Чемпионат.com 57 минут назад
Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после победы над «СКА-Хабаровск» (1:0) в 27-м туре РФПЛ отметил, что начал много забивать благодаря доверию со стороны главного тренере бело-голубых Дмитрия Хохлова. В этом сезоне на счету Ташаева 7 голов в 24 матчах чемпионата.
«Перед началом сезона не задумывался о том, что буду результативным. Редко футболисты задумываются о статистике. Хочется просто играть и не зацикливаться на этом. Если игра идёт, то и статистика появляется. Много забиваю благодаря доверию тренера. Для меня это главное. Когда мы первую игру после смены тренера играли, со «СКА-Хабаровск» тоже, я отдал передачу и забил гол.
Доверие Дмитрия Валерьевича для меня очень важно. Я и сам читаю новости, и друзья присылают. Но я стараюсь не обращать внимания на слухи, всё параллельно идёт.
Перелёт в Хабаровск? До этого летал долго только на отдых. Но здесь нужно было играть. Мы прилетели сюда по Москве в час дня, в два часа ночи только легли. Не получалось долго заснуть, поспал два часа. Было чувство, что вообще не выспался. Выйдя на разминку, попытался себя в чувство привести. Ко второму тайму стало получше.
Мне без разницы, кому забивать. Если я не забью, я не особо сильно расстроюсь. Главное, чтобы мы хорошо играли и набирали очки.
Матч со «Спартаком», конечно, будет принципиальным. «Спартак» — важный соперник для «Динамо». Если говорить о сборной, то это надо спрашивать у главного тренера. Я буду работать, чтобы поехать на чемпионат мира», — сказал Ташаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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