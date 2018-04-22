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Роберто Манчини: «Скроботов может стать основным защитником и „Зенита“, и сборной России»
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Роберто Манчини: «Скроботов может стать основным защитником и „Зенита“, и сборной России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 27-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:3) под занавес своей пресс-конференции выдал длинную эмоциональную отповедь журналисту, усомнившемуся в дальнейших перспективах молодого Ильи Скроботова.
— После прошлого тура пресса сделала из Скроботова героя, а сегодня вы его заменили в середине первого тайма. Его звездная карьера закончена?
— Вы часто не видите дальше своего носа. Вы должны радоваться тому, что есть русский восемнадцатилетний парень, который очень талантлив, играет в российской премьер-лиге на самом высоком уровне и может стать основным защитником и «Зенита», и сборной России. Ирония здесь не уместна. И заменил я его исключительно для того, чтобы изменить игровую модель. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
Арсенал Т — Зенит
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