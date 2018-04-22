Роберто Манчини: «Скроботов может стать основным защитником и „Зенита“, и сборной России»

— После прошлого тура пресса сделала из Скроботова героя, а сегодня вы его заменили в середине первого тайма. Его звездная карьера закончена?

— Вы часто не видите дальше своего носа. Вы должны радоваться тому, что есть русский восемнадцатилетний парень, который очень талантлив, играет в российской премьер-лиге на самом высоком уровне и может стать основным защитником и «Зенита», и сборной России. Ирония здесь не уместна. И заменил я его исключительно для того, чтобы изменить игровую модель. ( Петр ПОРТЯНСКИЙ

Арсенал Т — Зенит