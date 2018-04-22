Шарапова попробовала себя в автогонках

Российская теннисистка Мария Шарапова уже на следующей неделе вернется на корт после травмы. В преддверии этого события россиянка попробовала себя в автогонках, сообщает «МИР 24». Пока, правда, только в роли второго пилота.

По трассе в немецком Вейсахе Шарапову прокатил бывший гонщик «Формулы-1» Марк Уэббер

Это своеобразный подарок Марии на день рождения. 19 апреля ей исполнился 31 год.

Кстати, точно такой же Porsche спортсменка вскоре может получить и в личное пользование. Для этого ей нужно выиграть турнир в Штутгарте.

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