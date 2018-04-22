«Арсенал» — «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В 35-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Вест Хэм».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.