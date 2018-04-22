«1 день — 1 экспонат»: часы Ульяновых

Изготовленные в позапрошлом веке часы из дома-музея Ленина являются свидетелем множества исторических событий и наглядным примером иронии судьбы. Каждые полчаса по всему второму этажу усадебного дома Орловых раздается бой настенных часов. Это часы легендарной швейцарской фирмы «Мозер и Ко», популярной в России благодаря широкому ассортименту, качеству и доступности. Когда именно они появились в семье Ульяновых неизвестно, но работники дома–музея точно знают, что экспонат этот не случайный и семья революционера сверяла по ним время. Музейные часы — свидетели и участники давних событий. Они изготовлены во второй половине ХIХ века, в деревянном корпусе из орехового дерева, с двумя латунными гирями и маятником, подвешенными на специальном креплении. На круглом циферблате три стрелки и 12 римских цифр, а по внешнему краю — мелкие арабские цифры. На корпусе сзади надпись: «Генрих Мозеръ и Ко в Москве». Основатель фирмы Иоганн Генрих Мозер родился в швейцарском городе Шаффхаузен, в семье часовщика. Свой первый опыт часового мастерства он получил от отца. В начале 20-х годов ХIХ века Мозер появился в России, в Санкт-Петербурге, где открыл часовую мастерскую и торговое представительство, позже, в 1839 году — Торговый Дом в Москве. Магазины часов «Генрих Мозер», помимо московских и петербургских адресов, имели нижегородскую прописку. Через нижегородскую ярмарку часы, собранные в России, проникали в Индию и Китай. Собирали часы в Петербурге, а составляющие детали часового механизма заказывали в швейцарском городе Ле-Локля. Но были и часы, корпуса и циферблаты которых изготавливались в России, как и наш музейный экземпляр. Фабрика Генриха Мозера выпускала широкий ассортимент часов: от карманных мужских и женских до больших напольных часов, с боем и без боя, в золотых, серебряных и стальных корпусах, различных фасонов. Особенно дорогими считались золотые часы с репетиром (это часы, мелодично отбивающие время по велению хозяина), часы с боем четвертей и минут, с вечным календарем и Луной (то есть с индикацией лунных фаз). Часы марки «Мозер» были так популярны, что не столь успешные часовщики стали изготавливать подделки с именем известного мастера. Кстати, у самого Ленина карманные часы были этой же фирмы. Они сейчас находятся в Государственном историческом музее на Красной площади. Эти часы можно было увидеть не только в семье революционера, но и в царских покоях. Фирма Мозера в 1913 году стала официальным поставщиком Императорского двора, а на рекламах компании появилась историческая надпись: «Поставщик Её Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны». Но ненадолго. Уже давно нет ни Романовых, ни Ульяновых, ни российской империи, ни советского союза, а часики то тикают! Творение Мозера уже полтора века исправно отмеряет ход времени. Удивительная ирония судьбы! Антон Райхштат, совместно с Национальным музеем РТ.