В Екатеринбурге выбрали мускулистых и загорелых

Кубок Урала по бодибилдингу прошел в Екатеринбурге 22 апреля. За звание лучших боролись 310 участников Урала, Татарстана и Казахстана.

В большинстве номинаций победили представители Свердловской области: бодифитнес — Юлия Минуллина, женский фитнес — Стукова Мария, фитнес-бикини мастера (старше 35 лет) — Екатерина Леонтьева, пляжный бодибилдинг — Щекотов Глеб и фитнес-модель — Симигук Дарья. Было представлено 30 номинаций.

В турнире участвовали именитые спортсмены — десятикратный чемпион мира Александр Яшанькин и чемпионка России Екатерина Рыкова.

Победители соревнований представят регион на Кубке России в Санкт-Петербурге и Россию на Чемпионате Европы в Испании.

Победители поедут на Кубок России и Чемпионат Европы