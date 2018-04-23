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В Екатеринбурге выбрали мускулистых и загорелых
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В Екатеринбурге выбрали мускулистых и загорелых 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
Кубок Урала по бодибилдингу прошел в Екатеринбурге 22 апреля. За звание лучших боролись 310 участников Урала, Татарстана и Казахстана.
В большинстве номинаций победили представители Свердловской области: бодифитнес — Юлия Минуллина, женский фитнес — Стукова Мария, фитнес-бикини мастера (старше 35 лет) — Екатерина Леонтьева, пляжный бодибилдинг — Щекотов Глеб и фитнес-модель — Симигук Дарья. Было представлено 30 номинаций.
В турнире участвовали именитые спортсмены — десятикратный чемпион мира Александр Яшанькин и чемпионка России Екатерина Рыкова.
Победители соревнований представят регион на Кубке России в Санкт-Петербурге и Россию на Чемпионате Европы в Испании.
Победители поедут на Кубок России и Чемпионат Европы
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