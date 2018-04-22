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Обнаженный мужчина расстрелял людей возле кафе в США
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Обнаженный мужчина расстрелял людей возле кафе в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Полиция Нэшвилла разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу рядом с городом Нэшвилл.
Голый мужчина открыл огонь вблизи американского города Нэшвилл в штате Теннесси. Стрельба произошла у сети кафе Waffle House, сообщает местная полиция в своем микроблоге Twitter.
В результате три человека погибли, еще четверо получили ранения. Сообщается, что один из посетителей кафе выбил оружие из рук стрелка.
BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0
— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.
«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени (11.25 мск)», — отмечается в сообщении.
Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция.
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