Wingman — самый незаметный спасательный жилет в мире

Нелюбовь многих людей к спасательным жилетам легко объяснима: они громоздки и неудобны. Однако такое отношение можно изменить в лучшую сторону, воспользовавшись самым тонким в мире надувным жилетом Wingman. Применение нового жилета уже одобрила американская береговая охрана. Версия для взрослых, рассчитанная на человека весом более 41 кг, уже собрала необходимое финансирование на Kickstarter. В открытую продажу Wingman поступил относительно недавно. Его «схема» была позаимствована у надувных жилетов, которыми пользуются любители серфинга.

Чтобы камера заполнилась воздухом из сменного баллончика, необходимо дернуть специальный шнур, расположенный на плече. В рабочем положении камера, чем-то похожая на воротник, «выскакивает» наружу из жилета через застежку-молнию сразу в трех местах. При необходимости ее можно надуть самостоятельно. Как только опасность миновала, ее спускают и укладывают на место.

Wingman можно приобрести за 199 долларов США.