Ещё
Директор ХК «Трактор»: тренер Гатиятулин даст ответ о своем будущем в клубе на этой неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор ХК «Трактор»: тренер Гатиятулин даст ответ о своем будущем в клубе на этой неделе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин должен будет дать ответ на этой неделе по поводу того, продолжит ли он работать в команде. Об этом ТАСС сообщил директор челябинского клуба Иван Сеничев.
Ранее сообщалось, что «Трактор» предложил Гатиятулину новый контракт на два сезона. Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что Гатиятулин является кандидатом на включение в тренерский штаб санкт— петербургского клуба.
"Ждем от него официального ответа на этой неделе, время у него есть, — сказал Сеничев. — Мы тоже не торопим, решение у него должно быть взвешенным".
Под руководством Гатиятулина «Трактор» в минувшем сезоне вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, уступив будущему победителю плей-офф «Ак Барсу». Специалист вошел в тренерский штаб сборной России.
ТАСС: последние новости
Законодательное собрание не будет выбирать "Почетных граждан Санкт-Петербурга" в этом году КДК РФС наказал "Анжи" проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно Трамп и Макрон "посадили" дуб на лужайке у Белого дома
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду45
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото8
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение