Директор ХК «Трактор»: тренер Гатиятулин даст ответ о своем будущем в клубе на этой неделе

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин должен будет дать ответ на этой неделе по поводу того, продолжит ли он работать в команде. Об этом ТАСС сообщил директор челябинского клуба Иван Сеничев.

Ранее сообщалось, что «Трактор» предложил Гатиятулину новый контракт на два сезона. Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил ТАСС, что Гатиятулин является кандидатом на включение в тренерский штаб санкт— петербургского клуба.

"Ждем от него официального ответа на этой неделе, время у него есть, — сказал Сеничев. — Мы тоже не торопим, решение у него должно быть взвешенным".

Под руководством Гатиятулина «Трактор» в минувшем сезоне вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, уступив будущему победителю плей-офф «Ак Барсу». Специалист вошел в тренерский штаб сборной России.