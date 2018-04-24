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Эксперт отметил работу Гатиятулина на посту главного тренера «Трактора»
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Эксперт отметил работу Гатиятулина на посту главного тренера «Трактора» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший генеральный менеджер челябинского «Трактора» и китайского «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин отметил главные открытия прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
"Работа Анвара Гатиятулина на посту главного тренера «Трактора», а также игра за команду Виталия Кравцова и удачный переход в челябинский клуб Рихарда Гюнге. Отмечу и выступление за «Ак Барс» Джастина Азеведу. Его высокий уровень был известен и раньше, но статистика в минувшем плей-офф и звание MVP (самый ценный игрок) Кубка Гагарина стали откровением", — цитирует Гатиятулина газета «Известия».
Ранее нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов установил рекорд по количеству завоеванных трофеев Кубка Гагарина.
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