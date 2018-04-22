Клопп не знает, сколько стоит Салах

"Сколько стоит Салах сейчас? Меня это не интересует. Важно то, что он сделал большой шаг в своём развитии. Мохамед был очень хорош в «Роме». Очевидно, вы нечасто смотрите другие чемпионаты из-за силы Премьер-лиги.

Сумма трансфера — это деловая часть футбола. Мы купили Салаха за 37 миллионов фунтов, но и другие команды могли сделать это. Сейчас Мохамед забил 40 голов. Так может нам заплатить 50 миллионов? Всегда есть риск. Мы надеялись, что Салах заиграет в «Ливерпуле», но вы никогда не можете быть уверены на 100%", — цитирует Клоппа Goal.