Ещё
Луис Гарсия: «Ливерпуль» похож на тот, который выигрывал Лигу чемпионов в Стамбуле"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луис Гарсия: «Ливерпуль» похож на тот, который выигрывал Лигу чемпионов в Стамбуле" 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Луис Гарсия видит сходство между сегодняшней командой и той, которая выигрывала Лигу чемпионов в 2005-м году в знаменитом стамбульском финале.
"Да, я вижу сходство. Как и в 2005-м, люди не ожидали, что «Ливерпуль» дойдёт до полуфинала. Им пришлось сражаться, чтобы в прошлом сезоне попасть в топ-4 Премьер-лиги. А теперь «красные» в полуфинале и имеют хорошие шансы попасть в финал. Думаю, они удивили многих людей.
Это не везение. «Ливерпуль» показывает командный дух и качество. Салах и компания вселяют веру в своих фанатов. Обыграв «Манчестер Сити», мерсисайдцы теперь не боятся никаких вызовов. Это точно", — цитирует Гарсию Goal.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Молодёжка ЦСКА обыграла "Краснодар" и внесла интригу в чемпионскую гонку Жоржиньо предпочитает перейти в "Манчестер Сити", а не в "МЮ" "МЮ" поборется с "Барселоной" за Ленгле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев8
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового1
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение