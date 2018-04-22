Луис Гарсия: «Ливерпуль» похож на тот, который выигрывал Лигу чемпионов в Стамбуле"

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Луис Гарсия видит сходство между сегодняшней командой и той, которая выигрывала Лигу чемпионов в 2005-м году в знаменитом стамбульском финале.

"Да, я вижу сходство. Как и в 2005-м, люди не ожидали, что «Ливерпуль» дойдёт до полуфинала. Им пришлось сражаться, чтобы в прошлом сезоне попасть в топ-4 Премьер-лиги. А теперь «красные» в полуфинале и имеют хорошие шансы попасть в финал. Думаю, они удивили многих людей.

Это не везение. «Ливерпуль» показывает командный дух и качество. Салах и компания вселяют веру в своих фанатов. Обыграв «Манчестер Сити», мерсисайдцы теперь не боятся никаких вызовов. Это точно", — цитирует Гарсию Goal.