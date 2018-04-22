Михаил Кизеев: «Уверен, „Зенит-2“ останется в ФНЛ» 

«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» и занимают третье место в ФНЛ "Мы настроены исключительно на сохранение прописки в ФНЛ. Все предпосылки для этого есть. У нас молодая, талантливая, перспективная команда. Ребята понимают, что способны решить стоящие перед нами задачи. Сейчас важно хорошо провести подготовительный период. У команды горят глаза.
У нас новый главный тренер — Константин Георгиевич Зырянов, выигравший все трофеи в российском футболе и подаривший болельщикам настоящий праздник на Евро-2008. Для нас это прекрасный пример, мы будем брать от него все самое лучшее, и, уверен, останемся в ФНЛ", — цитирует Кизеева Bobsoccer.