Михаил Кизеев: «Уверен, „Зенит-2“ останется в ФНЛ»

«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» и занимают третье место в ФНЛ "Мы настроены исключительно на сохранение прописки в ФНЛ. Все предпосылки для этого есть. У нас молодая, талантливая, перспективная команда. Ребята понимают, что способны решить стоящие перед нами задачи. Сейчас важно хорошо провести подготовительный период. У команды горят глаза.