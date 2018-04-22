«Эспаньол» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию, обыграв «Жирону» 

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на выезде переиграл «Жирону» со счетом 2:0. В составе гостей дубль оформил нападающий Херард Морено.
"Попугаи" смогли прервать 5-матчевую безвыигрышную серию.
"Эспаньол" поднялся на 15-е место турнирной таблицы ла лиги, набрав 39 очков. «Жирона», в активе которой 47 очков, располагается на девятой строчке.
Чемпионат Испании
Примера
34-й тур "Жирона" — «Эспаньол» — 0:2 (0:1)
Голы: Морено, 43 (0:1). Морено, 55 (0:2).
"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса (Олунга, 67), Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Адай, 70), Порту, Пере Понс, Гранель (Алейкс Гарсия, 80), Стуани.
"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Налду, Кариколь (Вила, 82), Хурадо (Леу Баптистан, 58), Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 71), Серхио Гарсия, Морено.
Предупреждения: Санчес, 38. Виктор Санчес, 48. Адай, 73.
Судья: Альберола Рохас.
22 апреля. Жирона. Стадион Montilivi.
Жирона — Эспаньол
Турнирная таблица чемпионата Испании