Ещё
«Эспаньол» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию, обыграв «Жирону»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эспаньол» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию, обыграв «Жирону» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на выезде переиграл «Жирону» со счетом 2:0. В составе гостей дубль оформил нападающий Херард Морено.
"Попугаи" смогли прервать 5-матчевую безвыигрышную серию.
"Эспаньол" поднялся на 15-е место турнирной таблицы ла лиги, набрав 39 очков. «Жирона», в активе которой 47 очков, располагается на девятой строчке.
Чемпионат Испании
Примера
34-й тур  "Жирона" — «Эспаньол» — 0:2 (0:1)
Голы: Морено, 43 (0:1). Морено, 55 (0:2).
"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса (Олунга, 67), Мохика, Маффео, Хуанпе, Борха (Адай, 70), Порту, Пере Понс, Гранель (Алейкс Гарсия, 80), Стуани.
"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Налду, Кариколь (Вила, 82), Хурадо (Леу Баптистан, 58), Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Гранеро, 71), Серхио Гарсия, Морено.
Предупреждения: Санчес, 38. Виктор Санчес, 48. Адай, 73.
Судья: Альберола Рохас.
22 апреля. Жирона. Стадион Montilivi.
Жирона — Эспаньол
Турнирная таблица чемпионата Испании
Спорт-Экспресс: последние новости
Москалев правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита" Титов и Разин - кандидаты на пост главного тренера "Трактора" Эрнесто Вальверде: "Если проиграем "Севилье", ничего не изменится"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового20
Дзюба отомстил «Зениту»8
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение