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Лукас Билья: «Моя травма? Я настроен оптимистично»
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Лукас Билья: «Моя травма? Я настроен оптимистично» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Милана» Лукас Билья отметил, что намерен сыграть в последних двух турах чемпионата Италии. Хавбек также добавил, что его восстановление займет шесть недель.
— Я уже говорил c Хорхе Сампаоли и я постараюсь как можно быстрее восстановиться, — сказал в эфире программы Sportia Билья. — Врачи сказали мне, что мое восстановление займет шесть недель, но я настроен оптимистично и хочу сыграть в последних двух турах чемпионата Италии.
Напомним, что Билья получил травму в матче 34-го тура серии A против «Беневенто» (0:1). У футболиста диагностированы переломы поперечных отростков поясничных позвонков. Аргентинец рискует пропустить чемпионат мира-2018.
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