Хохлов: «Рассчитывали, что „СКА-Хабаровск“ чуть-чуть откроет зоны сзади, одна из атак так и получилась»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча со «СКА-Хабаровском» (1:0) на пресс-конференции.

— Непростая игра, далеко не простая, я бы сказал, что тяжелая для нас с учетом графика, перелета. Здесь ни одной команде просто так очки не доставались. По игре — так скажем, был план поактивнее начать первый тайм, постараться забить. Это не удалось, но хорошо, что во втором все-таки было больше моментов, мы сумели забить гол, фактически возле своих ворот ничего не дали создать.

— За счет чего удалось добавить во втором тайме?

— Замены чуть-чуть освежили игру, ребята чуть правильнее начали действовать. Понятно, что СКА нужно было идти вперед, домашняя игра. Мы рассчитывали, что соперник чуть-чуть откроет зоны сзади, в которые мы сможем врываться, убегать. Одна из атак так и получилась.