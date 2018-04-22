Ещё
Хохлов: «Рассчитывали, что „СКА-Хабаровск“ чуть-чуть откроет зоны сзади, одна из атак так и получилась»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хохлов: «Рассчитывали, что „СКА-Хабаровск“ чуть-чуть откроет зоны сзади, одна из атак так и получилась» 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча со «СКА-Хабаровском» (1:0) на пресс-конференции.
— Непростая игра, далеко не простая, я бы сказал, что тяжелая для нас с учетом графика, перелета. Здесь ни одной команде просто так очки не доставались. По игре — так скажем, был план поактивнее начать первый тайм, постараться забить. Это не удалось, но хорошо, что во втором все-таки было больше моментов, мы сумели забить гол, фактически возле своих ворот ничего не дали создать.
— За счет чего удалось добавить во втором тайме?
— Замены чуть-чуть освежили игру, ребята чуть правильнее начали действовать. Понятно, что СКА нужно было идти вперед, домашняя игра. Мы рассчитывали, что соперник чуть-чуть откроет зоны сзади, в которые мы сможем врываться, убегать. Одна из атак так и получилась.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Молодёжка ЦСКА обыграла "Краснодар" и внесла интригу в чемпионскую гонку Жоржиньо предпочитает перейти в "Манчестер Сити", а не в "МЮ" "МЮ" поборется с "Барселоной" за Ленгле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев8
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП229
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение