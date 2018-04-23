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«Реал» может предложить €200 млн за Салаха
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«Реал» может предложить €200 млн за Салаха 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" заинтересовался приобретением полузащитника «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамеда Салаха, передает "Советский спорт".
По информации Don Balon, руководство «сливочных» намерено заполучить Салаха в летнее трансферное окно. Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить за 25-летнего египтянина €200 млн  Ранее сообщалось, что Салах признан лучшим игроком по итогам нынешнего сезона чемпионата Англии по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
В текущем сезоне Английской премьер-лиги египтянин провел 33 матча, в которых забил 31 мяч и отдал девять голевых передач.
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