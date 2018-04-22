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Москалев правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита»
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Москалев правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
На 15-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» правильно поступил арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота гостей после падения Артема Дзюбы. При этом судья ошибочно не наказал зенитовцев штрафным ударом и не вынес предупреждение Краневиттеру.
В том эпизоде Краневиттер за пределами штрафной площади с нарушением правил остановил проход Дзюбы — толкнул нападающего туляков двумя руками. Второй ассистент Александр Богданов сигнализировал Москалеву флажком, что случился фол. Однако арбитр сигнал судьи-помощника проигнорировал. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча «Арсенал» — «Зенит»
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