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В первом тайме арбитр не удалил игрока «Арсенала»
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В первом тайме арбитр не удалил игрока «Арсенала» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
На 33-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Арсенал» — "Зенит" арбитр Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение Игорю Горбатенко. Для игрока хозяев оно стало бы вторым, и ему пришлось бы покинуть поле.
В том эпизоде Горбатенко прыгнул в направлении Доменико Кришито, выставив прямую ногу, и нарушил правила в единоборстве с зенитовцем. Судья определил фол, но ограничился назначением штрафного удара. При этом во втором тайме в менее очевидной ситуации Москалев все-таки наказал Горбатенко второй желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)
Арсенал Т — Зенит
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"Тамбов" обыграл "Шинник" и поднялся на четвертую строчку ФНЛ "Хотел поменять не Горбатенко, а судью". Божович - о работе арбитра игры с "Зенитом" "Кайрат" обыграл "Кайсар", у Аршавина гол и передача
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