Передня: «Пока никаких глобальных планов на новый сезон нет»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня подвёл итоги матча с «Динамо» (0:1) на пресс-конференции.

— Сразу скажу, что сегодня наша игра именно в атаке неплохо смотрелась и в первом тайме, и в начале второго. Не хватало, как обычно, завершающего удара, который Ташаев нанес, хлестко пробив. Претенщий к ребятам нет, все старались, сделали все, что могли. Сделали много прострелов, каике-то удары наносили, может быть, не такой силы как нужно, ну и в обороне пытались все-таки надежно сыграть. Считаю, что сегодня мы не заслуживали поражения.

— Игра была равная, но все же чего не хватает в атаке? Уже который матч нет голов.

— Удара не хватает, завершения. Возможности есть, но не бьют. Вы видели, что смещается 27-й номер Соу к воротам и бьет с левой, не боится значит. У нас Паша Карасёв выходит, то же самое, 18 метров, он может пробить, но улучшает позицию. Соответственно сейчас тоже Самсонов вышел, он с левой ноги мог бить, но снова улучшает. Или удары не получаются, или ответственность на себя не хотим брать, хотя мы и тренерским штабом, и на тренировках пытаемся уделять больше внимания этому компоненту. Но вот видите, пока имеет то, что имеем.

— Так получилось, что «СКА-Хабаровск» официально вылетел из Премьер-лиги. Рано еще об этом говорить, но есть какие-то планы на комплектование команды на новый сезон?

— Пока никаких таких глобальных планов нету. Конечно, с руководством будет разговаривать на эту тему, какие задачи перед нами будут стоять дальше. А пока следующая задача: готовимся к «Уфе», легких и проходных матчей у нас точно не будет, это я обещаю.