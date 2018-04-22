Сотни полуголых сибирячек отметили конец лыжного сезона под Иркутском: видео

Чтобы достойно проводить уходящий сезон, несколько сотен молодых людей в шортах и девушек в купальных костюмах спустились со снежных склонов горнолыжного курорта под Иркутском.

В Иркутской области отмечают конец лыжного сезона. В честь этого события 670 приняли участие в мероприятии на курорте «Гора Соболиная» в Иркутской области.

Сотни молодых людей в шортах и девушек в бикини устроили торжественный спуск на лыжах и сноубордах. В честь окончания сезона на курорте весь день действовала развлекательная программа.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля BoogelWoogel почти две тысячи сноубордистов и лыжников в одних купальных костюмах совершали спуски с заснеженных склонов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.