Ещё
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 27-го тура РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 27-го тура РФПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Московский ЦСКА и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
— ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мануэл Фернандес, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Кристян Бистрович, Александр Головин, Фёдор Чалов и Ахмед Муса;
— «Краснодар»: Анлдрей Синицын, Роман Шишкин, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Павел Мамаев, Юрий Газинский, Маурисио Перейра, Олег Шатов, Виктор Классон, Вандерсон.
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» потерял шансы на сохранение прописки в РФПЛ.
RT на русском: последние новости
Главный тренер «Арсенала»: ребята молодцы, не было видно, что у нас на игрока меньше Гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом» Детскую хоккейную команду лишили наград после победы в турнире
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового20
Дзюба отомстил «Зениту»8
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение