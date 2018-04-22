Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 27-го тура РФПЛ 

Московский ЦСКА и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
— ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мануэл Фернандес, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Кристян Бистрович, Александр Головин, Фёдор Чалов и Ахмед Муса;
— «Краснодар»: Анлдрей Синицын, Роман Шишкин, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Павел Мамаев, Юрий Газинский, Маурисио Перейра, Олег Шатов, Виктор Классон, Вандерсон.
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» потерял шансы на сохранение прописки в РФПЛ.