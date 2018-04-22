Лукаку знает, как «МЮ» выиграть титул Премьер-лиги

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку настроен на победу в Премьер-лиге в следующем сезоне.

"Я уверен в своих партнёрах по команде. Думаю, мы сможем выиграть чемпионский титул тем составом, который имеем сейчас. Но для этого нам нужно демонстрировать стабильность на протяжении всего сезона.

Всё будет зависеть от нас. Тренер посмотрит, нужны ли нам новые игроки, но я думаю, что и этим составом мы способны выиграть титул Премьер-лиги.

Этот сезон получился странным. Если бы мы были более стабильны, то могли бы бороться с «Манчестер Сити». Теперь мы знаем, что должны улучшить в следующем сезоне", — цитирует Лукаку Sky Sports.