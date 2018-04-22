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Венгер: «Это была странная неделя»
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Венгер: «Это была странная неделя» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пообщался с журналистами перед матчем с «Вест Хэмом».
"Да, это была странная неделя. Но я долго работаю с «Арсеналом», прошёл через трудные времена и научился справляться со сложными ситуациями.
Я верю, что людям интересно знать, кто станет следующим тренером команды. Я посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать «Арсенал» солидным клубом с прочным фундаментом и здоровым состоянием. Всегда говорил, что хочу оставить своему преемнику солидную и амбициозную команду. Это то, чем я буду заниматься до последнего дня в «Арсенале», — цитирует Венгера Sky Sports.
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