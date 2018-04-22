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Карлос Карвальял: «Мы живем в эпоху футбольных богов»
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Карлос Карвальял: «Мы живем в эпоху футбольных богов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Суонси» Карлос Карвальял выразил восторг игрой «Манчестер Сити», который досрочной завоевал чемпионский титул. Именно с «горожанами» его команда встретится в ближайшем матче.
— Мы тоже примем участие в этом чемпионском празднике, — цитирует ВВС Карвальяла. — Думаю, многие, включая меня, счастливы, что довелось жить в эпоху Гвардьолы, Моуринью, Роналду и Месси. Это футбольные боги.
Гвардьола фантастический тренер, который останется в истории футбола. Некоторые люди в нем сомневались, но он побеждал в трех чемпионатах, показывая отличный футбол. Это был вызов для него, и он прививал всем свою философию.
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