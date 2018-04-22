Карлос Карвальял: «Мы живем в эпоху футбольных богов»

Главный тренер «Суонси» Карлос Карвальял выразил восторг игрой «Манчестер Сити», который досрочной завоевал чемпионский титул. Именно с «горожанами» его команда встретится в ближайшем матче.

— Мы тоже примем участие в этом чемпионском празднике, — цитирует ВВС Карвальяла. — Думаю, многие, включая меня, счастливы, что довелось жить в эпоху Гвардьолы, Моуринью, Роналду и Месси. Это футбольные боги.

Гвардьола фантастический тренер, который останется в истории футбола. Некоторые люди в нем сомневались, но он побеждал в трех чемпионатах, показывая отличный футбол. Это был вызов для него, и он прививал всем свою философию.