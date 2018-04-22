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«Тамбов» уверенно обыграл «Шинник» на своём поле
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«Тамбов» уверенно обыграл «Шинник» на своём поле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Тамбов» одержал победу над ярославским «Шинником» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Единственный мяч за гостей забил нападающий Эдуард Булия. В составе «Тамбова» голами отметились хавбек Олег Чернышов и форвард Павел Игнатович, забивший два мяча.
«Тамбов» набрал 60 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (48) располагается на восьмой позиции.
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