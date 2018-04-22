Северокавказские волейболисты завершили сезон в чемпионате России

«Грозный» и «Трансгаз-Ставрополь» в последних домашних матчах поделили очки с соперниками, а закрыли программу выступлений в регулярном раунде на выезде.

Чеченская дружина в родных стенах достигла компромисса с «Нефтяником». Любимцы местной публики в стартовом противостоянии отпраздновали успех со счётом 3:1. Однако на следующий день парни из Оренбурга взяли реванш. Упорная борьба затянулась вплоть до тай-брейка, по итогам которого удача улыбнулась гастролёрам — 3:2.

Тем временем «газовики» в Георгиевске мерились силами с коллегами из нижегородской команды «АСК». Первая встреча осталась за гостями — 3:1. Однако в ответном противостоянии состоялась сатисфакция. Причём матч прошёл, что называется, в одну калитку. Хозяева не позволили оппонентам хотя бы раз приблизиться к 22-очковому рубежу, разгромив их всухую — 3:0.

В последних встречах национального первенства воспитанники тренера Анатолия Редькина на Южном Урале бились с «нефтяниками». Справедливости ради, стоит отметить, что визитёры оказали «аборигенам» достойное сопротивление, особенно в дебютных партиях. Тем не менее мастера блоков и подач из Оренбурга отпраздновали двойной успех с одинаковым счетом 3:0.

А «Грозный» в Барнауле держал двухдневный экзамен по ходу рандеву с «Университетом». Стартовая схватка выявила победителя лишь в пятом периоде — 3:2 в пользу хозяев. А повторное свидание закончилось сухой викторией принимающей стороны — 3:0.

Чеченская дружина закончила сезон в «золотой середине» таблицы — на седьмой позиции. А вот ставропольской дружине, которая обосновалась на последней, 11-й строчке в турнирном реестре, еще предстоит переходный турнир. За сохранение прописки во втором по значимости отечественном эшелоне «газовики» померятся силами с одним из лидеров дивизиона «Б».