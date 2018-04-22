«Тамбов» обыграл «Шинник» и вышел на 4-е место в ФНЛ

«Тамбов» обыграл «Шинник» со счетом 3:1 в домашнем матче 34-го тура первенства ФНЛ. В составе победителей двумя голами отметился Павел Игнатович, еще один мяч на свой счет записал Олег Чернышов . Единственный гол ярославской команды забил Эдуард Булия

Эта победа позволила «Тамбову» обойти калининградскую «Балтику» в таблице ФНЛ и выйти на четвертое место. «Тамбов» одержал третью победу подряд и после 34 игр набрал 60 очков. «Шинник» идет на 8-й позиции.

Первенство России. ФНЛ 34-й тур «Тамбов» (Тамбов) — «Шинник» (Ярославль) — 3:1 (1:1)

Голы: Игнатович, 39, 59; Чернышов, 66 — Булия, 35.

Удаление: Нарылков, 90+2 («Шинник»).