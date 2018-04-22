Павел Игнатович: Конечно, «Тамбов» хочет попасть в стыки

— Ваш лучший матч за «Тамбов»?

— Ну да, конечно. Хотя главное, что победили. Хочу отметить поддержку болельщиков — они молодцы. Всегда приятно играть, когда стадион забит под завязку, пусть в манеже и не такая большая вместительность.

— Во втором тайме «Тамбов» воспользовался тем, что «Шинник» был выжат после полуфинала Кубка России?

— Первый тайм, согласен, был равным и по игре, и по моментам. А во втором преимущество было за нами, провели несколько хороших атак. У нас перед игрой была установка для каждой линии — обороны, полузащиты, атаки. А в перерыве Андрей Талалаев нашел правильные слова, сказал, что надо увеличить темп, развить преимущество, что мы и постарались сделать.

— Субботняя ничья «Балтики» с «Химками», наверное, подстегнула еще больше?

— Надо ориентироваться на себя, на свои задачи, а результаты соперников уже узнавать после тура. Конечно, мы хотим попасть в стыки, — цитирует Игнатовича «Матч ТВ».