«Кальяри» и «Болонья» голов не забили

«Кальяри» и «Болонья» в матче 34-го тура чемпионата Италии сыграли вничью — 0:0. Команды занимают 14-е и 11-е место в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат Италии

Серия А 34-й тур "Кальяри" — «Болонья» — 0:0 "Кальяри": Краньо, Кастан, Пизакане (Романья, 90), Чеппителли, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Ликояннис, 81), Барелла, Фараго, Сау (Хан Кван Сон, 65), Паволетти.

"Болонья": Миранте, Де Майо, Романьоли (Мбай, 61), Гонсалес, Масина, Джемаили, Поли (Крейчи, 88), Кризетиг (Надь, 77), Верди, Паласио, Орсолини.

Предупреждения: Гонсалес, 23. Кризетиг, 25. Джемаили, 36. Падоин, 38. Де Майо, 63. Чигарини, 86. Надь, 86. Ликояннис, 87.

Судья: Довери.

22 апреля. Кальяри. Стадион «Sardegna Arena».