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«Кальяри» и «Болонья» голов не забили
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«Кальяри» и «Болонья» голов не забили 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Кальяри» и «Болонья» в матче 34-го тура чемпионата Италии сыграли вничью — 0:0. Команды занимают 14-е и 11-е место в турнирной таблице соответственно.
Чемпионат Италии
Серия А  34-й тур  "Кальяри" — «Болонья» — 0:0  "Кальяри": Краньо, Кастан, Пизакане (Романья, 90), Чеппителли, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Ликояннис, 81), Барелла, Фараго, Сау (Хан Кван Сон, 65), Паволетти.
"Болонья": Миранте, Де Майо, Романьоли (Мбай, 61), Гонсалес, Масина, Джемаили, Поли (Крейчи, 88), Кризетиг (Надь, 77), Верди, Паласио, Орсолини.
Предупреждения: Гонсалес, 23. Кризетиг, 25. Джемаили, 36. Падоин, 38. Де Майо, 63. Чигарини, 86. Надь, 86. Ликояннис, 87.
Судья: Довери.
22 апреля. Кальяри. Стадион «Sardegna Arena».
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