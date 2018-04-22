ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Головин, Чалов, Муса.
Запасные: Помазун, Щенников, Натхо, Миланов, Хосонов, Витиньо.
Наш состав на #ЦСКАКраснодар! pic.twitter.com/1DXNTdNodh
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 апреля 2018 г.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов, Классон, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Грицаенко, Калинин, Жоаузиньо, Мацукатов, Иван.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 16:30 мск.