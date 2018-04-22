Гимнаст Аблязин к майскому этапу Кубка мира намерен усложнить вольные упражнения

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Двукратный чемпион России 2018 года по спортивной гимнастике Денис Аблязин остался в целом доволен выступлением на турнире, а свои проблемы в исполнении вольных упражнений намерен исправить уже к майскому этапу Кубка мира в хорватском Осиеке. Об этом Аблязин сообщил журналистам.

В Казани 25-летний Аблязин стал первым в упражнениях на кольцах и опорном прыжке. В вольных упражнениях гимнаст, в 2015 году ставший чемпионом мира в этом виде гимнастического многоборья, не сумел пробиться в финал.

"На чемпионате России у меня практически все получилось кроме вольных упражнений. Там мне пока не хватает комбинаций. Будем работать дальше, у меня следующим стартом будет майский этап Кубка мира в хорватском Осиеке. К нему я подготовлюсь лучше", — заметил Аблязин.

"Если говорить про мое сегодняшнее состояние, то до той формы, которая была на Играх в Рио-де-Жанейро, мне еще далеко. Да и не нужна она сейчас. Думаю, к чемпионатам Европы и мира я уже буду в гораздо лучшем состоянии. Сейчас мне просто нужна хорошая форма, чтобы делать свои снаряды без напряжения", — заключил гимнаст.

На Олимпиаде-2016 Аблязин выиграл две серебряные (командный турнир и опорный прыжок) и одну бронзовую (кольца) награды.