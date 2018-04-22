Кузяев: после игры Манчини ничего не сказал команде

«Эмоции двоякие. С одной стороны, сделал дубль, это очень приятно. С другой стороны, очень обидно, что упустили победу и получили всего лишь ничью. Считаю, ещё ничего не потеряно. Впереди три важных матча, и шансы есть.

Когда забивал первый мяч, Паредес сделал хорошую передачу, никто не встречал, было время ударить. Слава богу, забил. В ситуации со вторым голом сыграл на подборе: была подача, кто-то сыграл, и я забил. В тот момент были мысли, что победа фактически обеспечена. Оставалось сыграть совсем чуть-чуть, и очень жаль, что не удержали. В ситуации с пропущенным голом был удар, Лодыгин отбил, и на подборе Дзюба оказался первым. Конечно, обидно.

Я не играл чуть больше месяца, очень много пропустил, тренировался с ограничениями. Только последние пару недель нормально занимался, поэтому тренеры решили не выпускать меня в стартовом составе. Перед выходом как таковую установку Манчини мне давал. Сказал усилить игру команды: мы проигрывали на тот момент. «Зенит» показал характер: проигрывали, затем повели на таком непростом стадионе. Газон был очень сухой что мешало нам играть в комбинационный футбол.

После игры Манчини ничего не сказал команде, только отдельно переговорил с некоторыми ребятами. Думаю, завтра, когда эмоции остынут, с холодной головой он скажет об этой игре.