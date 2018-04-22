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Эксперты оценили шансы «Наполи» отобрать очки у «Ювентуса»
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Эксперты оценили шансы «Наполи» отобрать очки у «Ювентуса»
Советский спорт
1 час назад
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Победа туринцев оценивается коэффициентом 2,30, тогда как виктория неаполитинцев идет за 3,40.
На ничью можно поставить за 3,10.
Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2,40, на противоположный исход — 1,60.
Игра начнется сегодня в 21:45 мск.
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