Эксперты оценили шансы «Наполи» отобрать очки у «Ювентуса»

Победа туринцев оценивается коэффициентом 2,30, тогда как виктория неаполитинцев идет за 3,40.

На ничью можно поставить за 3,10.

Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2,40, на противоположный исход — 1,60.

Игра начнется сегодня в 21:45 мск.