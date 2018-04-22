В Казани дочери участника Великой Отечественной войны спустя 75 лет передали медаль отца

ТАСС , 22 апреля. Дочери участника Великой Отечественной войны из Казани спустя 75 лет передали медаль отца «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В военном комиссариате Республики Татарстан состоялась торжественная передача дочери красноармейца Ахмеда Мулюкова удостоверения к медали «За отвагу» за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина . К награде Ахмед Мулюков был представлен в 1943 году, когда он в бою с фашистскими захватчиками помог отразить немецкую контратаку, снабжая расчет снарядами, но медаль так и не была вручена. В 1943 году Ахмед Мулюков умер, так и не узнав о своей награде", — отметили в пресс-службе.

По данным военного округа, в 2017 году 14 ветеранов получили фронтовые ордена и медали, еще 182 реликвии переданы родственникам солдат и офицеров Великой Отечественной войны, не доживших до этого дня. «Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс „Подвиг народа“ на сайте Минобороны России», — уточнили в ЦВО.