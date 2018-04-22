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В Казани дочери участника Великой Отечественной войны спустя 75 лет передали медаль отца
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В Казани дочери участника Великой Отечественной войны спустя 75 лет передали медаль отца 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 22 апреля. Дочери участника Великой Отечественной войны из Казани спустя 75 лет передали медаль отца «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"В военном комиссариате Республики Татарстан состоялась торжественная передача дочери красноармейца Ахмеда Мулюкова удостоверения к медали «За отвагу» за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина. К награде Ахмед Мулюков был представлен в 1943 году, когда он в бою с фашистскими захватчиками помог отразить немецкую контратаку, снабжая расчет снарядами, но медаль так и не была вручена. В 1943 году Ахмед Мулюков умер, так и не узнав о своей награде", — отметили в пресс-службе.
По данным военного округа, в 2017 году 14 ветеранов получили фронтовые ордена и медали, еще 182 реликвии переданы родственникам солдат и офицеров Великой Отечественной войны, не доживших до этого дня. «Большую помощь в реализации наградных решений оказывает электронный ресурс „Подвиг народа“ на сайте Минобороны России», — уточнили в ЦВО.
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