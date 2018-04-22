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Божович: чтобы избежать удаления Горбатенко, надо было поменять судью
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Божович: чтобы избежать удаления Горбатенко, надо было поменять судью 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Зенитом» (3:3) в 27-м туре РФПЛ.
«Наверняка удаление так повлияло на концовку. С «Зенитом» трудно играть, когда у вас на одного игрока меньше. Ребята — молодцы, в концовке даже не было видно, что мы вдесятером. У нас возникали хорошие моменты, но, к сожалению, не реализовали их. Не было ли мысли заменить Горбатенко, у которого была карточка? Чтобы избежать удаления Горбатенко, надо было поменять судью. Я не мог поменять судью. Почему всё время обращался к арбитрам? Это были игровые эпизоды. Я общался с боковыми. У нас были очень хорошие моменты в первом тайме, мы должны были вести 3:1 или 4:1. С этой точки зрения можно сказать, что потеряли очки. Но по ходу матча мы проигрывали, поэтому, думаю, всё-таки заработали очко», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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