Денис Попов: Карточку Смолову надо было отменять 

Игра в Москве начнется сегодня в 16:30 мск.
— На мой взгляд, ЦСКА на сегодняшний день поопытнее, постабильнее и помастеровитее «Краснодара». Что бы кто ни говорил, армейцы уже далеко не один год играют одним и тем же составом на 70-80 процентов. Преимущество, конечно, будет у красно-синих, но я не скажу, что они сильнее горожан на голову. Интересно посмотреть на «Краснодар». Недавно он обыграл "Зенит" не без доли везения, но мы же понимаем, что у питерцев сейчас явные проблемы. Зато далее «Краснодар» по игре победил неплохо выступающий сейчас «Арсенал», — сказал Попов.
— Ходят разговоры о том, что желтая карточка Федору Смолову и последовавшая вслед за ней его дисквалификация на 27-й тур — заговор ЦСКА. — Это просто крик души и выражение недовольства. Говорят, что это заговор ЦСКА, потому что «Краснодару» играть именно с ЦСКА. Был бы матч со "Спартаком" — сказали бы, что это заговор «Спартака». Был бы матч с «Зенитом» — сказали бы, что заговор «Зенита». А вот если бы был матч со «СКА-Хабаровском», то никто не сказал бы, что это происки «СКА-Хабаровска». Так что «армейцы» здесь ни при чем. Ну не ЦСКА же решал, отменять Смолову желтую карточку или нет, а КДК РФС. Лично я считаю, что надо было отменять, потому что все все видели, и все все знают. Лидер команды ни за что пропустит ключевой матч, кому от этого легче?