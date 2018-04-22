Мусаев: на тренировках больших проблем с тем, чтобы заменить Смолова, не было

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 27-м туре РФПЛ.

«Только игра покажет, насколько возможно заменить Смолова. На тренировках больших проблем не было. Надеюсь, и в игре не будет. В центре нападения матч начнёт Вандерсон, а затем будем смотреть по ситуации. У нас есть возможность ротации по ходу матча, но начнёт Ваня. Успешная серия под моим руководством? Конечно, любая победа придаёт уверенность. Она показывает, что какие-то вещи делаются правильно. Поэтому ничего так не мотивирует, как победа. Трудно спрогнозировать, какой сегодня будет рисунок у игры».