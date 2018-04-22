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Рейтинг ФИФА в апреле-2018
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Рейтинг ФИФА в апреле-2018 

Sputnik Узбекистан 33 минуты назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Топ-10 сильнейших футбольных сборных мира, а также позиции стран бывшего СССР — в инфографике Sputnik.
Источник — Sputnik Беларусь.
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