Лука Джорджевич: Дзюба очень старался, хотел забить «Зениту» 

— Конечно, мне тоже хотелось сыграть против "Зенита", как и в любом матче. Важен каждый шанс показать себя.
— За Дзюбу рады? — Конечно. Он выиграл много единоборств, в концовке забил гол. Он очень старался, хотел забить.
— Какие у него сейчас эмоции? — Артём очень устал, много бегал и боролся, — передает слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Арсенал» по ходу сезона арендовал трех игроков «Зенита». Кроме Джорджевича это Иван Новосельцев и Артем Дзюба. Против сине-бело-голубых сыграл только Дзюба, и он отметился голом.
Матч, проходивший в Туле, завершился со счетом 3:3.