Лука Джорджевич: Дзюба очень старался, хотел забить «Зениту»

— Конечно, мне тоже хотелось сыграть против "Зенита" , как и в любом матче. Важен каждый шанс показать себя.

— За Дзюбу рады? — Конечно. Он выиграл много единоборств, в концовке забил гол. Он очень старался, хотел забить.

— Какие у него сейчас эмоции? — Артём очень устал, много бегал и боролся, — передает слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Арсенал» по ходу сезона арендовал трех игроков «Зенита». Кроме Джорджевича это Иван Новосельцев и Артем Дзюба. Против сине-бело-голубых сыграл только Дзюба, и он отметился голом.

Матч, проходивший в Туле, завершился со счетом 3:3.