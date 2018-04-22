«Советская гангстерская банда»: как в 1977 году украли миллион рублей из советского Госбанка

Утро 8 августа 1977 года было для работников Госбанка Армянской ССР очень недобрым. Придя на работу, они обнаружили, что в хранилище недостает денег на сумму более полутора миллионов рублей. В потолке хранилища была проделана дыра. Ее диаметр был не более 34 сантиметров, и даже представить себе, что в такое крохотное отверстие мог проникнуть грабитель, было невозможно.

Прецедент

Факты говорили сами за себя: отверстие и недостача космической по меркам СССР суммы. Большая часть похищенных денежных купюр были сторублевки из серии АИ. Такие купюры только вводились в обращение и еще не успели разойтись по городам и республикам страны. Вот за эту ниточку и зацепилось следствие. Все понимали, что дело это крайне необычное, и не только из-за колоссальных размеров похищенной суммы. Следственные органы столкнулись с новым для СССР типом преступления: ограблен банк, что подразумевает наличие организованной банды, тщательно продуманного плана проникновения в денежное хранилище, а затем и «отмывание» денег. Все, как в американских фильмах про гангстеров.

Банда

«Советская гангстерская банда» состояла из двух человек — двоюродных братьев Николая и Феликса Калачяна. Люди они были очень разные, и жизнь у них до поры до времени складывалась очень по-разному, но итог получился совершенно одинаковый — расстрел. Николай родился в Красноярском крае. Детство было бедное, отец тяжело болел, и все деньги уходили на его лечение. Николай подростком прибился к цыганскому табору, промышлял наркоторговлей. Образования у него не было, постоянной работы тоже. Первую кражу он совершил с приятелями в очень молодом возрасте. Пацанам удалось обокрастьсберкассу. Прогуляв все украденные деньги по кабакам, Николай понял, что такая жизнь как раз для него — риск, веселье и работать не надо. Феликс с семьей жил в Ленинакане. Он рано женился, у него было двое детей, и, несмотря на все усилия Феликса, денег постоянно не хватало. Он был очень гибким, сильным и ловким от природы, имел звание мастера спорта по спортивной гимнастике. Именно такой человек и нужен был Николаю для реализации его замыслов: сильный, ловкий и покладистый. Он убедил Феликса попытаться. Это удалось не без труда, мысль о краже приводила порядочного и положительного Феликса в ужас. Впрочем, затем он сдался, поскольку очень хотел обеспечить семью. Так сложилась идеальная гангстерская группа: руководитель и исполнитель, мозг, просчитывающий разнообразные варианты и комбинации, и сильное, жилистое тело, готовое выполнить самый сложный трюк. Первое дело прошло у кузенов Калачян очень гладко. Они ограбили промтоварный магазин. Для этого они проникли в соседнее с магазином помещение, разобрали стену. Феликс без труда забрался в отверстие и передал брату дефицитные магнитофоны. Магнитофоны братья продали, получив в итоге сумму в 15 тысяч рублей. Очень и очень неплохие деньги для СССР! Самое главное, что магнитофонов никто не хватился, магазин продолжал работать, как будто ничего не произошло. Товар был «левый», и директор магазина справедливо посчитал, что в случае возбуждения уголовного дела он тоже окажется на скамье подсудимых.

Ограбление века

Ограбить Госбанк в Ереване Николай Калачан решил, получив наводку от своего приятеля Завена Багдасаряна, который входил в состав комиссии по пересчету денежных купюр. Завен рассказал Николаю о том, что в помещении хранилища деньги лежат не в сейфах, а просто на полках, и чтоденег там очень много, миллионы рублей. Он же разболтал и о том, как организована охрана банка, и каково расположение помещений внутри здания. План операции Николай разрабатывал пять месяцев. Решено было действовать по привычной схеме: войти в помещение, имеющее с банком общую стену, проделать отверстие, проникнуть через него в комнату отдыха, расположенную как раз над хранилищем, там разобрать пол, и таким образом забраться уже в само хранилище. За неделю до намеченной даты Николай попал в аварию, однако, от замысла не отказался, и руководил операцией, лежа в больнице. Вечером в пятницу 5 августа Феликс Калачан вошел в здание, имеющее с банком общую стену, и попытался проделать отверстие. Не вышло, стена оказалась слишком толстой. Тогда он поднялся на крышу и обнаружил, что в комнате отдыха открыто окно, и на нем нет решеток. Позже стало известно, что в комнате шел ремонт, поэтому решетки сняли, а завхоз забыл закрыть окно. Сначала Феликс попытался забросить веревку. Не получилось. И тогда Феликс совершил очень рискованный прыжок с крыши в окно. Оказавшись в комнате отдыха, грабитель проделал отверстие в полу, проник в хранилище, набрал столько денег, сколько счел возможным унести — его сумка весила более 30 килограммов, и выбрался обратно тем же путем, каким пришел. На следственном эксперименте Феликс взялся воспроизвести трюк с проникновением в отверстие диаметром 34 сантиметра, и ему удалось это с очень большим трудом. В ночь похищения, по его словам, все было куда как проще. Видимо, дело в чувстве опасности и в адреналине.

Отмывание денег

Для того, чтобы легализовать полученную фантастическую сумму, братья отправились в Москву. Там у Николая была пассия Людмила Аксенова, брата которой — таксиста Владимира Кузнецова — он сделал своим помощником. Николай наговорил брату и сестре, что желает жениться наЛюдмиле, но свадьба, мол, должна быть пышной, достойной такой красавицы. Деньги у него есть, он выиграл большую сумму в карты. Азартные игры в СССР были запрещены, но среди обывателей такой грешок считался, в общем, простительным. Деньги надо было легализовать. Для этого Николай поручил Владимиру скупать облигации трехпроцентного займа. Облигации затем предполагалось продать. В одной из сберкасс Владимир пытался приобрести облигаций на 3000 рублей. У кассирши сберкассы не нашлось ценных бумаг на такую сумму, и она, попросив Владимира подождать, вышла в соседнее помещение. Ожидание затягивалось, Владимир занервничал, и сбежал, бросив на столе у кассирши 3000 рублей. Разумеется, такое странное поведение не могло остаться незамеченным. Девушка проверила деньги, оказалось, что это сторублевые купюры серии АИ, именно такие, на которые всем сотрудникам банков и сберкасс было рекомендовано обращать самое пристальное внимание. Кроме того, у девушки оказалась прекрасная зрительная память, и она смогла составить фоторобот Владимира, по которому его довольно быстро вычислили. Затем узнали, что у сестры Кузнецова появился богатый любовник из Армении.

Финал

Братья Калачян и Владимир Кузнецов были арестованы в ночь с 6 на 7 июня 1978 года. Приговор суда был ожидаем: Николай и Феликс Калачян были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. Председатель Президиума Верховного Совета Армении Б. Е. Саркисов пытался смягчить приговор. Он обратился в Верховный Совет с просьбой о помиловании. Он писал о молодости осужденных, обоим не было еще и 30 лет, о том, что они никого не убили, и что у Феликса есть малолетние дети. Ходатайство о помиловании было удовлетворено, однако, документы из Москвы прибыли в Ереван на следующие сутки после того, как приговор был приведен в исполнение.