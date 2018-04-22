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Манчини: «Игрок не должен платить за право сыграть против своего клуба»
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Манчини: «Игрок не должен платить за право сыграть против своего клуба» 

SPORT24.ru 21 минуту назад
Главного тренера ”Зенита” Роберто Манчини на пресс-конференции после гостевой ничьей с «Арсеналом» (3:3) спросили, не считает ли он, что ошибся, отпустив в аренду нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Шатов помог «Краснодару» выиграть у «Зенита» (2:1), а гол Дзюбы принес «Арсеналу» ничью.
”Я рад и за Олега, и за Артема. Рад, что они забили. Но я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за право сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту». И через 20 дней они вернутся в Петербург. Мое мнение не изменится после одного гола.
Сегодня игра была открытой. По большей части мне это нравится. «Арсенал» сыграл хорошо, крепкая команда. Но нам надо было ставить точку при счете 3:2", — передает слова Манчини корреспондент Sport24.ru Владимир Колос.
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