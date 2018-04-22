Ганчаренко: «Мы даже не планировали отдавать мяч „Арсеналу“, не то, что „Краснодару“

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Наш Футбол».

— Насколько отсутствие Смолова сегодня в стане соперника — важный фактор для вашей команды?

— Думаю, на этот вопрос правильно ответить тренеру «Краснодара», по крайне мере, то, что есть игроки, которые, может быть, в не равной степени могут заменить Смолова, по крайней мере, структура игры навряд ли изменится.

Федор Чалов в связи в двумя мячами в ворота «Амкара». Скажите, в каком он состоянии, он получил какой-то импульс уверенности прямо сейчас?

— Естественно. Поэтому он играет. Если нападающий забивает, он гораздо увереннее себя чувствует на поле, нужно этот импульс ему как можно дольше продержать.

— Учитывая как «Краснодар» строит свою игру на контроле мяча. Значит ли это, что в этом матче ЦСКА предпочтет отдать мяч?

— Мы даже не планировали «Арсеналу» мяч отдавать, поэтому в любом случае понятно, что это футбол. Всякое может быть, поэтому по разному сценарию могут развиваться события. Мы не отдадим мяч и не будем ждать ошибки соперника, такого точно не будет.