ЦСКА — «Краснодар». Мусаев считает, что кубанцы пропустили два мяча «из ничего»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на упущенные моменты в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2). Кубанцы повели в счете 1:0, но пропустили два мяча.

— У нас было хорошее начало, были моменты, далее ЦСКА переломил игру, создал целый ряд эпизодов, — сказал Мусаев в эфире канала «Наш футбол». — Во втором тайме мы стали действовать лучше в подборах. Благодаря этому мы забили, могли забить еще раз. Вроде бы эпизоды были уже доиграны. В первом случае Муса подобрал, во втором Классон неудачно сыграл. Из ничего пропустили два мяча.

Мы понимали, что у нас преимущество в скорости, не отходили от своей игры.

Поражения у всех бывают, уверен, что нас это не выбьет из колеи.

— Принципиально оказаться в Лиге чемпионов?

— Мы ставим максимальные цели. Сейчас это Лига чемпионов, будет важно туда попасть.

ЦСКА — Краснодар