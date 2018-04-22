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ЦСКА — «Краснодар». Мусаев считает, что кубанцы пропустили два мяча «из ничего»
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ЦСКА — «Краснодар». Мусаев считает, что кубанцы пропустили два мяча «из ничего» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на упущенные моменты в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2). Кубанцы повели в счете 1:0, но пропустили два мяча.
— У нас было хорошее начало, были моменты, далее ЦСКА переломил игру, создал целый ряд эпизодов, — сказал Мусаев в эфире канала «Наш футбол». — Во втором тайме мы стали действовать лучше в подборах. Благодаря этому мы забили, могли забить еще раз. Вроде бы эпизоды были уже доиграны. В первом случае Муса подобрал, во втором Классон неудачно сыграл. Из ничего пропустили два мяча.
Мы понимали, что у нас преимущество в скорости, не отходили от своей игры.
Поражения у всех бывают, уверен, что нас это не выбьет из колеи.
— Принципиально оказаться в Лиге чемпионов?
— Мы ставим максимальные цели. Сейчас это Лига чемпионов, будет важно туда попасть.
ЦСКА — Краснодар
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