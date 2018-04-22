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Синицын: форма Чалова? В ЦСКА не один человек может нести опасность
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Синицын: форма Чалова? В ЦСКА не один человек может нести опасность 

Чемпионат.com 18 минут назад
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 27-м туре РФПЛ.
«Разминка прошла хорошо. Хорошая погода — чуть прохладно, но ничего страшного. Внушает ли опасения форма Чалова? Это команда-лидер, и в её составе не один человек может нести опасность. Так что опасность ожидаем от всех и готовы, в принципе. Будем ли контролировать мяч? Игра покажет», — сказал Синицын в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16:30 мск.
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