Синицын: форма Чалова? В ЦСКА не один человек может нести опасность

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 27-м туре РФПЛ.

«Разминка прошла хорошо. Хорошая погода — чуть прохладно, но ничего страшного. Внушает ли опасения форма Чалова? Это команда-лидер, и в её составе не один человек может нести опасность. Так что опасность ожидаем от всех и готовы, в принципе. Будем ли контролировать мяч? Игра покажет», — сказал Синицын в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16:30 мск.