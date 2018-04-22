Синицын: «Не один игрок в ЦСКА может нести опасность»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын перед матчем с ЦСКА в эфире «Наш Футбол» поделился ожиданиями от предстоящей игры.

— Андрей, для начала, как прошла разминка?

— Хорошо. Хорошая погода, в принципе чуть прохладно, но ничего страшного.

— Насколько опасения форма Фёдора Чалова вас как вратаря внушает? Три гола забил человек.

— В принципе команда лидер, и не один там человек может нести опасность. Так что от всех ожидаем и готовы в принципе.

— Тактически как будет выглядеть. Будете с мячом играть или может отдадите ЦСКА его?

— Игра покажет.