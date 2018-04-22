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Синицын: «Не один игрок в ЦСКА может нести опасность»
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Синицын: «Не один игрок в ЦСКА может нести опасность» 

Евро-футбол.Ру 16 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын перед матчем с ЦСКА в эфире «Наш Футбол» поделился ожиданиями от предстоящей игры.
— Андрей, для начала, как прошла разминка?
— Хорошо. Хорошая погода, в принципе чуть прохладно, но ничего страшного.
— Насколько опасения форма Фёдора Чалова вас как вратаря внушает? Три гола забил человек.
— В принципе команда лидер, и не один там человек может нести опасность. Так что от всех ожидаем и готовы в принципе.
— Тактически как будет выглядеть. Будете с мячом играть или может отдадите ЦСКА его?
— Игра покажет.
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