Левашов: первый гол «Зенита» был курьёзным, туляки не знали, чем сыграть

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал ничью в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).

«Удаление Горбатенко? В принципе, там было нарушение. Если бы играли в равных составах, могло бы быть полегче в конце матча.

Первый гол в наши ворота получился очень курьёзным. Как я понял, мяч никого не задел, залетев прямым ударом с углового. На ближнем углу у нас стоят игроки, мы наигрываем, что все мячи, которые должны пролетать на таком расстоянии. Ребята сами говорят, что растерялись. Мяч с хорошей подкруткой пошёл, и не знали, чем сыграть. Боялись, что в руку мяч попадёт, поэтому решили не играть, а вратарь не был готов к этому. Я начал предъявлять претензии Дзюбе, почему он не сыграл на ближней штанге», — передаёт слова Левашова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.