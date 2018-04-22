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Левашов: первый гол «Зенита» был курьёзным, туляки не знали, чем сыграть
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Левашов: первый гол «Зенита» был курьёзным, туляки не знали, чем сыграть 

Чемпионат.com 10 минут назад
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал ничью в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).
«Удаление Горбатенко? В принципе, там было нарушение. Если бы играли в равных составах, могло бы быть полегче в конце матча.
Первый гол в наши ворота получился очень курьёзным. Как я понял, мяч никого не задел, залетев прямым ударом с углового. На ближнем углу у нас стоят игроки, мы наигрываем, что все мячи, которые должны пролетать на таком расстоянии. Ребята сами говорят, что растерялись. Мяч с хорошей подкруткой пошёл, и не знали, чем сыграть. Боялись, что в руку мяч попадёт, поэтому решили не играть, а вратарь не был готов к этому. Я начал предъявлять претензии Дзюбе, почему он не сыграл на ближней штанге», — передаёт слова Левашова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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