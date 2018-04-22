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Божович: «Дзюба заслуживает вызова в сборную России»
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Божович: «Дзюба заслуживает вызова в сборную России» 

SPORT24.ru 11 минут назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после ничьей с ”Зенитом” (3:3) в домашнем матче 27-го тура РФПЛ выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба заслуживает вызова в сборную России. Трансфер Дзюбы принадлежит «Зениту», за «Арсенал» он играет на правах аренды. В матче с «Зенитом» Дзюба отметился голом на 88-й минуте, установив окончательный счет — 3:3.
"Дзюба пришел к нам, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он показывает, что заслуживает вызов в сборную России.
Кто и как будет оплачивать участие Дзюбы в этом матче? Понятия не имею", — передает слова Божовича корреспондент Sport24.ru Владимир Колос.
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