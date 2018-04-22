Божович: «Дзюба заслуживает вызова в сборную России»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после ничьей с ”Зенитом” (3:3) в домашнем матче 27-го тура РФПЛ выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба заслуживает вызова в сборную России. Трансфер Дзюбы принадлежит «Зениту», за «Арсенал» он играет на правах аренды. В матче с «Зенитом» Дзюба отметился голом на 88-й минуте, установив окончательный счет — 3:3.

"Дзюба пришел к нам, чтобы играть. Впереди чемпионат мира. Он показывает, что заслуживает вызов в сборную России.