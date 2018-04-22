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Горбатенко: извиняюсь перед игроками и болельщиками «Арсенал» за то, что подвёл
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Горбатенко: извиняюсь перед игроками и болельщиками «Арсенал» за то, что подвёл 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко извинился за полученную красную карточку на 77-й минуте домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).
«Первая карточка по делу. Я сыграл грубо. Вторую, я считаю, показывать не стоило. Это был обычный фол. Но судья посчитал, что надо дать вторую, и это его право. Не хочу комментировать его решение. Но при этом хотел бы извиниться перед ребятами и перед болельщиками за то, что подвел их. Мы были близки к победе, а получили нервную концовку. Хорошо хоть ничью спасли. Но могли выиграть и не сделали этого из-за меня.
Где досматривал концовку игры? Я пришёл в раздевалку, сразу взял телефон и досматривал матч на нем — вместе с Кириллом Комбаровым. Каждый гол в наши ворота был для меня словно ножом по сердцу. Хорошо, что Дзюба забил — мы с Кириллом очень радовались в раздевалке!» — сказал Горбатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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