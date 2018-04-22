Горбатенко: извиняюсь перед игроками и болельщиками «Арсенал» за то, что подвёл

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко извинился за полученную красную карточку на 77-й минуте домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).

«Первая карточка по делу. Я сыграл грубо. Вторую, я считаю, показывать не стоило. Это был обычный фол. Но судья посчитал, что надо дать вторую, и это его право. Не хочу комментировать его решение. Но при этом хотел бы извиниться перед ребятами и перед болельщиками за то, что подвел их. Мы были близки к победе, а получили нервную концовку. Хорошо хоть ничью спасли. Но могли выиграть и не сделали этого из-за меня.